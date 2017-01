Gosta de doce? Então essa receita de sorvete de leite condensado é para você

Delícia 08/01/2017 | 17h50 Atualizada em

Se você gosta de doce... essa receita é para você! Além de ser deliciosa, é uma ótima opção para refrescar os dias de calor. O modo de preparo é da dona da cozinha da Casa Destemperados, Marília Gabriela Félix.

Porções: 10

Tempo de preparo: 60min

Ingredientes

:: 1 lata de leite condensado

:: 2 latas de leite (a mesma medida do leite condensado)

:: 1 colher (sopa) de amido de milho

:: 3 ovos (com as gemas separadas das claras)

:: 1 lata de creme de leite

:: 3 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo

1. Bata no liquidificador o leite condensado, o amido de milho, o leite e as gemas até que fique uma mistura homogênea.

2. Em seguida, despeje em uma panela média e leve ao fogo mexendo sempre até formar um creme. Reserve até esfriar.

3. Com ajuda de uma batedeira, bata as claras em neve.

4. Agregue às claras o creme de leite e o açúcar. Faça isso delicadamente.

5. Em seguida, misture com o creme feito anteriormente e leve à batedeira novamente, por 5 minutos.

6. Disponha em uma tigela e leve ao freezer por aproximadamente 3 horas, ou até ficar firme.

7. Se preferir, sirva o sorvete com a calda.