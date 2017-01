Gilmar Marcílio: só vou se você for

Opinião 27/01/2017 | 09h01 Atualizada em

Casais que fazem tudo juntos. Mesmo depois de trinta anos. Admiro, claro, mas acho improvável como projeto de vida. O que mais se vê por aí são pessoas que sabem administrar, com razoável satisfação, interesses particulares e um roteiro que inclui comunhão total de bens. Como na velha canção, o "só vou se você for" ficou restrito aos corajosos, nestes tempos bicudos em que as tentações renderiam sermões e mais sermões em quase todas as igrejas. Mas acredito, sim, que é viável um ir à direita e outro à esquerda e, ainda assim, preservar o amor e tudo o que está em seu entorno. Todos temos nossas manias. Querer impô-las é imoral. Melhor mesmo é guardá-las, com recato de monge, aos que realmente precisam suportá-las, tipo família, etc. No mais, amor é dádiva, acaso, destino. Em qualquer um dos casos não deve ser desperdiçado, que os deuses não distribuem a mãos cheias esse sumo da vida. Então, pode ser salvador dar-se conta dos nossos defeitos e deixar uma boa parte do dia reservada à solidão ou ao encontro com amigos, colegas. Para o bem e para o mal, eles são a quintessência, a fina flor, o que se pode querer de melhor.



Gosto de espiar o que acontece quando as portas das casas se fecham. E nem sempre é bonito o que se vê lá dentro. Pode ser puro Nelson Rodrigues. Então, porque achincalhar quem resolveu ficar junto, mas sem desperdiçar outros laços de afeto que são jogados no nosso colo? Não falo aqui de sexo e paixão. Dá muito trabalho. A fidelidade é ideal para quem tem preguiça ou foi abençoado com uma libido que dá para domesticar. No mais, é seguir se divertindo, certos de que andar abraçados é uma beleza, mas chega uma hora em que é possível tomar um chope com outro(a)s camaradas sem sentimento de culpa. Por isso, repito aqui: obrigado, meu Deus, por ter nascido numa época de tanta liberdade. Tudo o mais é romantismo que cai à perfeição num livro da Jane Austen. Mas nem pensar em me sentir confinado como boi num curral. Ir e vir na hora em que se quer e ainda assim ter a certeza de que o coração continua flechado. Que coisa boa, né?



Mas isso não é modelo, claro. Apenas um jeito de olhar. Como dizem, as abóboras sempre se ajeitam no andar da carruagem e há até quem se sinta feliz quando apanha. Metaforicamente falando, é claro. Apenas observe, caro leitor, e tire as suas conclusões. Enquanto escrevo este texto, numa manhã solar de domingo, lembro dos que sabem envelhecer ao lado de quem amam sem querer despersonalizá-los. Bonito. E raro. Respeitar o desejo alheio é para os bem seguros de si. Coladinhos ou separados nos intervalos, só os fortes permanecem de mãos dadas. O mundo agradece. E fica mais arejado.