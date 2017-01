Francisco Michielin: o rap da corrupção

Opinião 12/01/2017 | 09h00 Atualizada em

Meu Deus quanto salafrários!

Que tropa de baita mercenários!

Nos fazendo de bobocas otários

Donos dos mapas de todas as minas

Pra encher as cuecas de propinas

Enquanto Lula nega tudo já

Seu Juiz eu não sei nada

Não conheço Guarujá!

A Marisa tá ferrada

E nosso sítio nem tem ilha

Isso é com a gangue de Brasília

Vá perguntar pro Padilha

E não prá minha quadrilha

Eu nunca tive nenhum triplex

Pois só almoço em marmitex

Comendo feijãozinho indigesto

Me desculpem sou modesto

De todos o cara mais honesto

Mordomia é com o Jucá trambiqueiro

Mordendo os empreiteiros

Pra dividir com o Calheiros

Seu Juiz aí tem: cada um quer o seu

O Vaccari, o Cunha e o Zé Dirceu

Meteram os dólares na bagagem

Na sacanagem da lavagem

Tudo bem ou tudo mal

Cadeia pro Palloci e o Cabral

Pois se o Petrolão vale ouro

Eles querem arrancar o couro

Dos aposentados e dos doentes

Um ninho de venenosas serpentes

Traidores indecentes

Bebendo champanhes insolentes

Babando lagostas no prato

Com o rabo preso na Lava-Jato

Porque nos próximos atos

O Moro prenderá os gatos e os ratos



