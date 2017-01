Francisco Michielin: festa de arromba

Opinião 26/01/2017 | 09h00 Atualizada em

Falemos de outros tempos. Exatamente da década dos anos 1960. Eu sei: distante demais. Mas, perdoem-me, o que fazer? Ainda mais que o clamor da jovialidade inflamava nossos anseios. A um passo de tudo ou de nada. Tínhamos que, simplesmente, resolver nossos futuros, enquanto a cidade crescia em compasso de lentidão. Recém estava se preparando para pisar o pé no fundo, acelerando velozmente em direção a espantosa prosperidade que sobreviria. Entretanto, ela carecia de projetos mais ousados, ensimesmada em sua timidez. Assim como nós, polvilhada por dúvidas, precisava decifrar a esfinge. E nessa encruzilhada, nos deixava sem opções de faculdades. Pelo menos, aquelas que nós desejávamos cursar. E a sorte estava lançada.



Para minha geração, as mãos e a vontade do destino traçaram outros roteiros: Porto Alegre se transformara no porto seguro para ancorar nossas embarcações. Era consultar a bússola e seguir o rumo das estrelas. Abrir portas e porteiras. Furar bloqueios e saltar barreiras. A gente não se assustou. Como espadachins audaciosos nós esgrimimos contra as fortalezas da Capital. Os vestibulares não foram capazes de nos deter. Espinhosas batalhas foram superadas, liberando a passagem das pontes e das passadiças e determinando a conquista dos castelos. E das princesas.



Amizades que já eram fortes se acentuaram, guardadas num invólucro fraterno e blindadas por solidez inexpugnável. Tudo, graças à convivência costurada num somatório de circunstâncias compartilhadas, quando e sempre que possível, de lazeres e prazeres comuns. Muitos coabitamos em quatro ou cinco, formando as famosas "repúblicas" cujas paredes ocultaram segredos indevassáveis. Fizemos das nossas, inclusive estudando e muito. Por um bom pedaço de tempo, eu reparti vivenda com três excelentes camaradas: os hoje médicos Cleber Segatto e Luís Fochesato e o falecido dentista Rubens Campagnollo, o nosso querido "Bolachinha". Morávamos no quarto andar do Cinema Cacique, em pleno fervo da Rua da Praia, constituindo um verdadeiro quartel-general, a sede dos universitários caxienses. Depois, me mudei para a boêmia Cidade Baixa.



Aos finais de semana, lotávamos os ônibus na rodoviária e vínhamos respirar o ar da serra e aspirar o cheiro da terra, para rever nossas famílias, matar as saudades da comidinha caseira e paquerar as gurias. Rapidamente, tudo foi se sucedendo a nos conduzir para um novo ciclo. As formaturas não tardariam e, portanto, a busca de campos de trabalho, os pedidos de casamentos e até a procriação. As belas coisas da vida.



Porque, amanhã à noite, estaremos nos reencontrando, numa repetição de confraternizações iniciadas há mais de de uma década - nós os "adolescentes dos anos 60", bombando em Atlântida e Xangrilá. Haverá de ser uma festa de arromba com velhos farristas companheiros botando pra quebrar em nossas idades jurássicas. E querem saber? Prometemos beber com moderação e com as esposas governando os volantes dos carros...