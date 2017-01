Filmes "Satyricon" e "Assalto ao Trem Pagador" serão exibidos nesta quarta, em Caxias

Cinema 25/01/2017 | 06h03 Atualizada em

Filme "Assalto ao Trem Pagador" será exibido na lagoa do Desvio Rizzo

O projeto Cinema de Verão exibe, nesta quarta-feira, os filmes Satyricon (1969) e Assalto ao Trem Pagador (1962), em Caxias. A produção Satyricon mostra um retrato da Roma antiga sob o olhar de Encolpio, que após ser rejeitado pelo belo escravo Gitone, começa uma jornada pela cidade, na qual a sexualidade é o principal tema abordado. A exibição será na Sala Ulysses Geremia (Luiz Antunes, 312), às 19h30min.

Já Assalto ao Trem Pagador (foto) pode ser conferido na Lagoa do Desvio Rizzo, a partir das 20h30min. O longa traz a história de seis homens que assaltam o Trem Pagador e decidem gastar apenas 10% do valor obtido. Mas Grilo Peru, resolve se entregar ao luxo da zona sul carioca, sendo assassinado pelo líder da quadrilha. Ao mesmo tempo, a polícia fecha o cerco sobre os outros assaltantes. As duas exibições são gratuitas.