Filho de dono da Grendene ganha U$ 78 mil em cassino no Uruguai

O ano começou bem para um grupo de amigos, entre eles o filho do dono da Grendene Pedro Bartelle, presidente da Vulcabrás/ Azaleia, que faturou US$ 78 mil em uma noite de apostas no cassino do Conrad, em Punta Del Leste, no Uruguai. As informações são de Júlia Alves, que assina a coluna Rede Social.



— Jogamos em um grupo de amigos em uma mesa fechada para nós. Estávamos com sorte, e como gosto do número 32, incentivei a turma a jogar nele. O prêmio foi de US$ 78 mil e foi dividido entre todos os participantes, o que pagou as férias de todos. Foi momento alegre de comemoração — contou Pedro Bartelle, com exclusividade à colunista.

