Para dançar 12/01/2017 | 17h00 Atualizada em

Domingo é dia de Sunday no La Barra (Rua Coronel Flores, 810), em Caxias do Sul. A festa contará com o samba pop do grupo Sem Razão, às 18h.



Com nome na lista para o e-mail reservas@labarra.com.br, as mulheres têm entrada franca e os homens pagam R$ 10 até as 21h. Sem nome na lista ou após esse horário, a entrada custa R$ 10, mais valor consumado.