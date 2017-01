Faça um pudim capuccino no fim de semana

Sobremesa 27/01/2017 | 15h30 Atualizada em

Que tal servir um pudim capuccino de sobremesa no fim de semana? A receita é dica da marca Frimesa.



Ingredientes



- 1 caixa de leite condensado

- a mesma medida de leite integral

- 3 ovos

- 1 xícara (chá) de achocolatado em pó

- 2 colheres (sopa) rasas de café solúvel



Calda de chocolate

- 100g (½ barra) de chocolate meio amargo

- 1/3 xícara (chá) de leite integral

Modo de preparo

1. Misture todos os ingredientes em um refratário. Despeje essa massa em uma forma/refratário de tamanho médio (modelo forma de pudim) previamente untada com margarina, e cubra com papel manteiga.



2. Leve ao micro-ondas por 8 minutos. Deixe esfriar e leve à geladeira. Quando estiver gelado e firme, desenforme.



3. Para preparar a calda, coloque o chocolate e o leite em um recipiente e leve ao micro-ondas por 1 a 2 minutos na potência máxima; mexa bem e deixe esfriar.



4. Regue o pudim com a calda e sirva.