Praticidade 10/01/2017 | 06h30 Atualizada em

O pão ficou dormido? Que tal aproveitar para fazer rabanadas? Veja a receita abaixo:



Ingredientes



- 5 pães franceses dormidos

- 400ml de leite

- 2 ovos

- Óleo

- Açúcar

- Canela



Modo de preparo

1. Corte o pão em fatias.



2. Coloque o leite em um prato.



3. Bata os ovos e reserve.



4. Aqueça o óleo em uma frigideira.



5. Misture o açúcar e a canela numa taça.



6. Mergulhe as fatias de pão no leite e, em seguida, no ovo.



7. Coloque na frigideira e deixe fritar até ficarem douradas.