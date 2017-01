Faça bolinho assado de batata

Lanche 25/01/2017 | 06h31 Atualizada em

A batata é um ingrediente muito versátil. Com ela, é possível fazer desde um nhoque até recheada. A dona da cozinha da Casa Destemperados, Marília Gabriela Félix, te ensina a fazer os bolinhos assados de batata. Eles são recheados com linguiça e ficam deliciosos bem douradinhos.

Ingredientes



- 2 batatas grandes

- 2 unidades de linguiça defumada

- Tempero verde a gosto

- 1/2 colher (sopa) de azeite

- Sal e pimenta a gosto

- Óleo para untar

Você vai precisar de

1 ralador

1 tigela

1 assadeira



Modo de preparo



1. Descasque e cozinhe as batatas na água com sal até que fiquem macias.



2. Com a ajuda de um ralador, rale as batatas ainda quentes.



3. Em uma tigela, misture bem a batata ralada com a linguiça cortada em pedaços bem pequenos, o tempero verde, o azeite, o sal e a pimenta. Deixe esfriar.



4. Com uma colher, faça bolinhas com a mistura da batata e disponha em uma assadeira untada com óleo.



5. Leve ao forno preaquecido a 200 graus por 25 minutos ou até que os bolinhos fiquem dourados.