Exposição "Talvez o Vento Saiba" segue até o dia 28, em Caxias

Para conferir 11/01/2017 | 15h10 Atualizada em

A mostra Talvez o Vento Saiba, de Juventino Dal Bó e Marcos Vinícios Cruz, segue para visitação até 28 de janeiro, no Museu Municipal de Caxias do Sul (Visconde de Pelotas, 586).



Leia também:

Exposição "Refazenda" segue para visitação até sábado, em Caxias

DJ dinamarquesa Ashibah toca em Bento Gonçalves no próximo sábado



Por meio da utilização de peças descartadas pela sociedade, como gavetas de madeira encontras no lixo, os artistas construíram suportes para calendários, que também encontrados em meio a antiguidades desprezadas.



A exposição pode ser conferida de terça a sábado, das 9h às 17h.