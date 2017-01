Exposição "Refazenda" segue para visitação até sábado, em Caxias

Artes plásticas 10/01/2017 | 16h16 Atualizada em

A Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, na Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333), em Caxias do Sul, sedia até sábado a exposição Refazenda, do catarinense Nestor Jr.



A visitação pode ser feita das 8h30min às 17h, nos dias de semana, e das 10h às 16h, no sábado.



Inspirado em situações cotidianas e com recorte de suas vivências, paisagens e personagens, o artista plástico traduz em suas obras um mundo onde plantas e corpos se fundem em harmonia, com um toque de sensualidade.



Com curadoria de Mona Carvalho, a exposição apresenta 30 obras de técnicas como gravuras e pinturas com tinta acrílica, guache e aquarela, além de desenhos.



A entrada é franca.