Artes 03/01/2017 | 06h30 Atualizada em

Mostra conta com 20 telas que estão sendo expostas no restaurante Césaros Buffet

Mostra conta com 20 telas que estão sendo expostas no restaurante Césaros Buffet Foto: Jaqueline pauletti / Divulgação

A exposição Nós Árvore, de Jaqueline Pauletti, segue em cartaz no restaurante Césaros Buffet (Dal Canale, 2.217), em Caxias. A mostra conta com 20 telas que retratam mulheres cumprindo a tarefa de serem árvores, ou seja, a capacidade de se transfigurarem para atender as obrigações da sociedade.

Confira as últimas notícias do Pioneiro



A visitação é aberta ao público, de segunda a sexta, das 11h às 14h30min, e aos sábados e domingos, das 11h às 15h.