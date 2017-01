Exagerou ou quer algo leve? Aposte na salada de quinoa e pimentão 

Fácil 15/01/2017 | 17h57 Atualizada em

Exagerou no final de semana? Está procurando algo leve para comer nestes dias de calorão? Aposte na salada de quinoa e pimentão. A receita é fácil de fazer e saborosa. É uma ótima pedida que vai do acompanhamento ao prato principal. A dica é da cozinha do Destemperados.



QUINOA E PIMENTÃO

3 porções / 30min

:: 2 xícaras (chá) de quinoa em grãos

:: 4 xícaras (chá) de água

:: 2 tomates

:: 1 pepino

:: 1/2 pimentão verde

:: 1/2 pimentão vermelho

:: 1/2 pimentão amarelo

:: Sal e pimenta a gosto

:: Azeite de oliva

:: Tempero verde a gosto

:: Uva passa a gosto (opcional)

Você vai precisar de

:: 1 panela pequena

:: 1 tigela para servir



Modo de preparo

1. Lave bem a quinoa antes de usar, passando os grãos por uma peneira para que a água escorra.

2. Em uma panela pequena, cozinhe por cerca de 15 minutos as 2 xícaras de quinoa em 4 xícaras de água.

3. Tire o excesso de água e deixe descansar por 15 minutos. Reserve.

4. Pique o tomate e tire as sementes e corte os pimentões em cubos pequenos.

5. Em uma tigela, misture o tomate e os pimentões à quinoa já fria.

6. Acerte o tempero com sal e pimenta e regue com azeite.

7. Acrescente tempero verde a gosto e uvas passas, se quiser.

8. Corte o pepino em rodelas e utilize nas bordas da tigela para decorar.