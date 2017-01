Natal 06/01/2017 | 06h02 Atualizada em

Para encerrar a 29ª edição do Sonho de Natal Canela, haverá a apresentação do tradicional espetáculo Terno de Reis, com a Família Seibt, às 19h, no Grande Hotel Canela (Getúlio Vargas, 300).

O grupo é formado por músicos e cantores que interpretam a visita dos três Reis Magos ao menino Jesus. O show é acompanhado por gaita, vilão e cavaquinho. A entrada é franca.