Natal 04/01/2017 | 06h01 Atualizada em

A Vila de Natal de Gramado apresenta, nesta quarta-feira, a espetáculo Natal Show, às 16h, na Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4.111), em Gramado. O show mistura dança e teatro, com figurinos baseados em grandes concertos da Broadway.

A produção ainda terá as principais canções de Natal do mundo. O Papai Noel também fará parte do elenco. A entrada é franca.