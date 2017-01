Natal 04/01/2017 | 07h45 Atualizada em

O show será no Lago Joaquina Rita Bier

O show será no Lago Joaquina Rita Bier Foto: Cleiton Thiele / SerraPress

O espetáculo Eu Sou Maria terá nova exibição, nesta quarta-feira, às 21h30min, no Lago Joaquina Rita Bier (Leopoldo Rosenfeld, 919), em Gramado. O show conta com a participação de mais de 200 artistas que contam a história do nascimento de Jesus.

Confira as últimas notícias do Pioneiro

A apresentação terá cantores, sopranos, tenores, orquestra e bailarinos ao vivo. Ingressos a partir de R$ 150, à venda pelo site www.natalluz.superingresso.com.br.