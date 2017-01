Música 04/01/2017 | 07h15 Atualizada em

A Wood¿s (Dr. Augusto Pestana, 145), em Caxias, irá promover, neste sábado, a festa White Party, com a participação da dupla sertaneja Tony e Bryan, a partir das 23h.

O set list do show contará com canções do novo CD dos músicos, intitulado Crime sem Culpado. As pick ups ficam por conta do DJ Rafael Palandi. Informações e reservas podem ser feitas pelo telefone (54) 3225.5152.