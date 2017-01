Dupla sertaneja Henrique e Juliano fará show no dia 10 de março, em Caxias

Música 30/01/2017 | 10h02 Atualizada em

Dupla sertaneja virá para Caxias do Sul em março

Foto: Divulgação / Imprensa

A dupla sertaneja Henrique e Juliano se apresenta nos palcos dos Pavilhões da Festa da Uva (Ludovíco Cavinato, 1.431), em Caxias, no dia 10 de março, às 21h. O repertório do show contará com grandes sucessos como Na Hora da Raiva, Como é que a Gente Fica e Vidinha de Balada.

Ingressos a partir de R$ 40 (pista), à venda no Bulls Brasil (Augusto Pestana, 55), Provoq Store (shopping Martcenter), no SER Randon (Abramo Randon 770) ou pelo site www.blueticket.com.br. Informações pelos telefones (54) 3019.1114 e (54) 3019.1115.