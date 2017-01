Música 05/01/2017 | 06h02 Atualizada em

Para iniciar 2017 com o pé direito, o Portal Bowling (junto ao shopping Martcenter), em Caxias, promove, nesta quinta-feira, a festa Welcome Back, com a apresentação da dupla sertaneja Marcus e Fabiano, à meia-noite.

Confira as últimas notícias do Pioneiro

Os músicos de Gravataí trazem para o repertório canções como Ô Coisa Linda e Mulherada open Bar. As pick ups ficam por conta do DJ Gilson. Até as 23h30min elas não pagam e eles, R$ 10. Depois, R$ 10 (elas) e R$ 20 (eles).