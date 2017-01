Duas sobremesas campeiras gaúchas para colocar em prática

Delícias 02/01/2017 | 11h41 Atualizada em

A culinária gaúcha é riquíssima em ingredientes e receitas. Separamos duas receitas de sobremesa, simples, para você colocar em prática. Os modos de preparo são da dona da cozinha da Casa Destemperados, Marília Gabriela Félix. Confira e inspire-se:



MOGANGO

8 porções / 30min



Foto: Omar Freitas / Agência RBS

Ingredientes

:: 1 moranga cabotiá



Para a calda

:: 1 1/2 xícara (chá) de açúcar

:: 2 cascas de canela

:: 6 copos de água

:: Sal a gosto

Modo de preparo

1. Corte a moranga e retire as sementes.

2. Em uma panela média, adicione o açúcar e deixe derreter.

3. Acrescente os 6 copos de água.

4. Adicione os pedaços de moranga com a casca para baixo.

5. Acrescente as cascas de canela e deixe ferver por 20 minutos.

6. Retire as morangas quando estiverem macias.

7. Sirva com a calda.



DOCE DE FIGO

8 porções / 1h40min

Foto: Omar Freitas / Agência RBS

Ingredientes

:: 1kg de figos verdes

:: 1kg de açúcar

:: 1 litro de água

Modo de preparo

1. Em uma panela média, cozinhe os figos em água fervente por mais ou menos 20 minutos, ou até ficarem macios.

2. Deixe esfriar, coloque em um saco plástico e leve ao freezer por 2 horas.

3. Retire do freezer e lave em água corrente, esfregando uns nos outros para retirar a pele.

4. Faça cortes em forma de cruz na parte de baixo e corte em cubinhos.

5. Na mesma panela, leve ao fogo a água e o açúcar e deixe ferver até chegar em ponto de fio.

6. Acrescente os figos e cozinhe por mais 15 minutos.

7. Deixe esfriar e armazene na geladeira em uma compoteira.