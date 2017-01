"Dossiê de Percurso Instituto Bruno Segalla" registra primeiros 11 anos de atividades da entidade caxiense

Artes 18/01/2017 | 11h03 Atualizada em

A trajetória dos 11 primeiros anos do Instituto Bruno Segalla (IBS), em Caxias do Sul, está documentada em um livro que será lançado nesta quarta à noite, no Zarabatana Café. Com pesquisa e textos de Suzana Elizabeth Rodrigues Missaglia e Mariana Duarte, Dossiê de Percurso Instituto Bruno Segalla é uma compilação das ações da entidade desde a inauguração até o ano passado.



— Fazemos um registro, ano a ano, da história do instituto, tentando mostrar o crescimento das atividades ao longo do tempo — afirma Suzana.



Criado em 2005 com o objetivo de preservar os bens culturais relacionados à obra do artista, o instituto conta, atualmente, com um acervo de aproximadamente 8 mil peças, entre esculturas, medalhas, moldes, ferramentas, fotografias, correspondências e documentos pessoais do medalhista e escultor morto em 2001 e fornecidas ao IBS em regime de comodato pela família.

Além de exposições temporárias abertas ao público em geral, o espaço, montado em um das salas do Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, promove programas de educação e formação (Memória Viva e Onde Estou) voltados a alunos, artistas e professores que utilizam o legado de Segalla como base.

Medalhista e escultor morreu em 2001, aos 78 anos Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Entre as ações desenvolvidas em mais de uma década, a autora destaca a preocupação com a manutenção do acervo particular do artista, que em 2014 contou com uma museóloga contratada para o desenvolvimento de um plano de conservação e restauro. Enquadrado como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), o IBS é mantido com verba obtida por meio da Lei Rouanet e, para 2017, o orçamento é de R$ 500 mil, ainda não captados. Em 2016, cerca de 1,5 mil pessoas participaram das atividades oferecidas.

Editado pela editora Dublinense, de Porto Alegre, o livro apresenta ainda uma relação de todas as pessoas que trabalharam no instituto nos seus 12 anos e a função exercida por elas. O projeto gráfico foi desenvolvido por Marco Verdi, que procurou representar nas 150 páginas tanto o aspecto mais sério e formal, do museu que abriga um acervo artístico e histórico importante, quanto a faceta da educação informal de crianças, jovens e adultos.

— O livro tem momentos mais sisudos e sérios, em reverência à arte de Segalla e ao acervo sob guarda do instituto, mas também contempla a alegria, o colorido e a informalidade estampados nas expressões de surpresa e encantamento dos jovens frequentadores da instituição — explica Verdi.

O lançamento de hoje, explica Suzana, será "virtual", uma vez que a obra não ficou pronta a tempo e os organizadores preferiram manter a data. Ela salienta que o livro deve estar disponível até o dia 31 de janeiro em versões impressa e também na internet. A obra não será comercializada. Vinte exemplares serão destinados à Secretaria da Cultura e os demais, distribuídos gratuitamente.

Foto: Reprodução / Reprodução

PROGRAME-SE

:: O que: lançamento do Dossiê de Percurso Instituto Bruno Segalla

:: Quando: quarta, às 19h30min

:: Onde: Zarabatana Café (Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo, Caxias do Sul)

:: Quanto: entrada franca



O instituto

O Instituto Bruno Segalla funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30min e das 14h e às 17h, no Campus 8 da UCS. A visitação é gratuita.