Curso para "pais de primeira viagem" ensina os principais cuidados com o bebê

Aprendendo a ser mãe (e pai) 21/01/2017 | 06h21 Atualizada em

Toda mulher provavelmente já ouviu a frase: "No dia em que você for mãe, vai saber o que fazer". Quando a primeira gestação acontece, entretanto, é comum o temor de que o instinto maternal não baste. Afinal, são tantas as dúvidas: o que comer durante a gestação? O que evitar? Que tipo de roupinha comprar para o bebê? E, o mais importante, como cuidar do recém-nascido?



Leia mais

Pedro Guerra: mais barulho, por favor

Rosé: estilo de vinho é a cara do verão

2017 terá mais feriados prolongados do que 2016. Programe-se!



A boa notícia para as mamães de primeira viagem — e papais, também — é que isso tudo se aprende. E não apenas com a prática: no último dia 14, seis casais que vão ter filhos pela primeira vez participaram de um curso que abordou essas e diversas outras questões. Durante um sábado inteiro, eles receberam informações sobre alterações físicas na gravidez, vínculo entre mãe, pai e bebê, função materna e paterna, parto normal e cesariana, amamentação, depressão pós-parto, primeiros cuidados, troca de fraldas, banho do bebê, cólicas e introdução alimentar saudável, entre outros tópicos.



— A ideia do curso surgiu quando eu estava na licença-maternidade — conta a enfermeira obstetra Juliana Hasstenteufel Dorigatti, 29 anos, mãe de Eduarda, sete meses.



Ela conta que, no trabalho, via muitas mães chegarem na maternidade sem saber o que levar na mala ou como cuidar do recém-nascido. Percebendo a carência na área, Juliana e duas colegas, técnicas em enfermagem, idealizaram a Gesta Baby Assistência Maternal, com o objetivo de ajudar quem vai ter ou recém teve filhos. Para que a assistência fosse ainda mais completa, convidaram uma psicóloga, uma nutricionista e uma fisioterapeuta a colaborarem no curso.

Nilce Nunes e Edmilson Laitano estão esperando dois meninos: Pedro Henrique e João Lucas Foto: Marcelo Casagrande / Agência RBS

A experiência de receber dicas de quem entende do assunto agradou à empresária Nilce Nunes, 38, que está entrando no segundo trimestre de gravidez e, no dia anterior ao curso, descobriu que seria mãe de dois meninos, que devem se chamar Pedro Henrique e João Lucas:



— Não temos experiência nenhuma com bebês, é um mundo totalmente novo. Por isso, anotei tudo, até a posição de amamentação, mas o que mais me chamou a atenção foi a parte da alimentação — relata a futura mamãe, enquanto o marido, o empresário Edmilson Laitano, 53, sugere que seria interessante a confecção de uma apostila, tal o volume de informações novas.



Igualmente esperando gêmeos, os também empresários Raquel Bof Barbizan, 35, e Diogo Barbizan, 33, chegaram à "aula" com uma carga prévia de informações:

— Lemos bastante sobre a melhor forma de criar filhos, e é bem interessante confirmar isso — explicou Diogo, enquanto aguardava as partes mais práticas do curso, como troca de fraldas, banho, etc.

Diogo Barbizan e Raquel Bof Barbizan também estão grávidos de gêmeos Foto: Marcelo Casagrande / Agência RBS

Raquel acrescenta que já havia pesquisado sobre a maioria dos temas abordados e já cuidava da alimentação, para garantir a sua saúde e a dos bebês Benjamin e Carlos Henrique.



— Como são dois (bebês), vou precisar ainda mais da ajuda dele — diz, aprovando o interesse do marido.



Tradições desconstruídas

Foto: Marcelo Casagrande / Agência RBS