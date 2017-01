Convocatória de exposições de arte tem inscrições até sexta, em Caxias

Artes visuais 16/01/2017 | 14h20 Atualizada em

Estão abertas até sexta-feira as inscrições para os artistas que desejam realizar exposições temporárias no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul.



Leia também:

Cinema de Verão exibe clássicos da década de 1960 a partir desta segunda, em Caxias do Sul

Nova vinheta da Globeleza estimula debate sobre objetificação da mulher e racismo



A convocatória de exposições de arte tem como objetivo difundir a produção artística, proporcionando a ocupação de espaços culturais públicos da cidade.



O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.caxias.rs.gov.br. Informações na Unidade de Artes Visuais pelo telefone (54) 3901.1316 ou pelo e-mail arquivouav@gmail.com.