Confira o que fazer neste final de semana em Caxias e região

SÁBADO



Oficinas na Sala de Ensaio



De sábado a segunda, o Teatro Sala de Ensaio, no shopping São Pelegrino, realiza a Oficina de Iniciação Teatral, ministrada pelos atores porto-alegrenses Rodrigo Fiatt e Isandria Fermiano. As aulas têm como objetivo desencadear o gosto pelo fazer teatral por meio de jogos teatrais, improvisação, expressão corporal, desenvolvimento da comunicação oral e criação de cenas curtas para a descoberta das convenções cênicas. Haverá turmas para crianças de 6 a 12 anos, com aulas das 10h às 12h, para pessoas a partir dos 60 anos, das 14h às 17h, e para adolescentes e adultos, das 18h às 22h. Valores: criança, 120; idosos, 150; adulto; 180.

Documentário "Descaso Destino", retrata o recente fenômeno migratório na região da Serra Foto: Fillipe Mello / divulgação

Combo de Cinema



O Combo de Cinema é uma boa pedida para sábado. A programação conta com a estreia de quatro produções audiovisuais caxienses — viabilizadas com recursos do Financiarte. São elas Review, curta-metragem dirigido por Filipe Mello, Passos, curta-metragem dirigido por Samuca Bovo, Descaso Destino, documentário dirigido por Filipe Mello e Noites de Distância, curta-metragem dirigido por Vinícius Guerra.

Às 18h

Na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Ordovás (Luiz Antunes, 312)

A entrada é franca



Claquete sonora



A Paralela sedia neste sábado a festa Claquete Sonora — rolê oficial Combo de Cinema. A programação musical fica por conta do DJ Muzak, com o set Sabar Africa.

Às 20h

Na Paralela (Tronca, 3.483)

A entrada custa $10

Wine Garden é atração na vinícola Miolo Foto: Diego Adami / Agência RBS

Wine Garden



Quem passar por Bento Gonçalves no fim de semana pode conferir o Wine Garden Miolo. O local oferece comidas e bebidas para piquenique e, neste fim de semana, o chef Lorenzo Cavallet estará preparando nhoques e paninis. Há também a opção Allegria Kids, onde crianças de quatro a 12 anos podem participar de atividades monitoradas.

Sábado e domingo, das 11h30 às 20h

Na Vinícola Miolo (RS-444, Km 21, Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves)

A entrada é franca. Há taxas de consumação mínima para uso de gazebos e ombrelones (R$ 150) e tapetes (R$ 75). No Allegria Kids, o valor, com um lanche incluído, é R$ 48 a hora ou R$ 138 a tarde toda



Samba



Opção para o fim da tarde de domingo, o bar Copacabana Wand apresenta o projeto DJ de Boteco. A atração será o DJ Rocha Netto, com um repertório repleto de clássicos do samba.

Às 17h

No Copacabana Wand (Av. Júlio de Castilhos, 1.381), em Caxias

A entrada é franca

DJ Eduardo Drumn é uma das atrações da festa Foto: Jenifer Abreu / divulgação

Sunset eletrônico



O primeiro sunset eletrônico do Zero 54 ocorre neste domingo, a partir das 17h. No line up estão os DJs Eduardo Drumn, Ander Oliveira, Elim Mosken e Lee Batista.

Às 17h

No Zero 54 (Augusto Pestana, 154)

A entrada custa R$10, até às 21h, e R$ 20, após