Confira o que fazer neste final de semana em Caxias e região

Almanaque 07/01/2017 | 07h01 Atualizada em

PARA AS CRIANÇAS



Renas Decoradas

Uma oportunidade de curtir uma atividade diferente com as crianças neste final de semana é visitar a exposição de renas decoradas, em Gramado. Os animais possuem tamanho natural e são produzidas por artistas locais. Elas ficam expostas durante o período do Natal Luz, que termina no dia 15. Na Rua Pedro Benetti. A entrada é franca.

SÁBADO



La Birra

Iniciando a temporada de 2017, o La Birra Brew Pub reabre neste sábado com um grande evento para o público. Haverá bebidas para os apreciadores de cervejas, além de food trucks. Às 14h, no La Birra Brew Pub (Dom José Baréa, 1.410). A entrada é franca.

Noite sertaneja

O sertanejo invade a Wood¿s na noite de sábado, com a apresentação da dupla Tony e Bryan. O show faz parte da festa White Party. O DJ Rafael Palandi comanda as pick ups. Além disso, o bar lança o CD Summer Wood¿s 2017. Às 23h, na Wood¿s Caxias do Sul (Dr. Augusto Pestana, 145). A entrada custa R$ 20 (elas) e R$ 40 (eles).

Banda The Cotton Pickers irá se apresentar neste sábado, em Caxias Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

Show duplo

Para embalar a noite de sábado, a banda The Cotton Pickers (foto) e o músico paranaense Luke De Held se apresentam no Mississippi Delta Blues Bar. O set list do show conta com canções de blues. Às 22h30min, no Mississippi Delta Blues Bar (Coronel Flores, 810), em Caxias. A entrada custa R$ 25.

Sombra Sonora na Cachaçaria

Com canções de pop rock, a banda Sombra Sonora se apresenta na noite de sábado, na Cachaçaria Sarau. Formado por Rafael de Campos (vocalista), Luis Henrique do Amaral (guitarrista), Guilherme Zanela (baterista) e Cristian Oliveira (baixista), o grupo traz para o público canções autorais. A casa abre às 19h30min. Na Cachaçaria Sarau (Coronel Flores, 749), em Caxias.A entrada custa R$ 10.

Natal Brilha Caxias

Ainda em clima de Natal, o distrito de Criúva recebe neste domingo a apresentação do Grupo Terno de Reis. O espetáculo conta a história dos três reis magos que seguem uma estrela que surge no céu até o menino Jesus. Às 20h30min, no CTG Pousada dos Tropeiros (Criúva).A entrada é franca.

`A Mágica Noite do Pijama¿

A Mágica Noite do Pijama conta a história de três crianças que se reúnem para uma festa do pijama, com apenas um único desejo: Conhecer o Papai Noel. E através de uma viagem pela imaginação, com música e dança, os personagens ganham estilo e fazem a festa. Às 16h, na Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4.111), em Gramado. A entrada é franca.

Espetáculo conta a história do nascimento do menino Jesus Foto: Cleiton Thiele / SerraPress

`Eu Sou Maria¿

Mais de 200 artistas participam da apresentação do espetáculo Eu Sou Maria, neste sábado, em Gramado. O show conta a história do nascimento de Jesus. Durante a exibição haverá cantores, sopranos, tenores, orquestra e bailarinos ao vivo. Às 21h30min, no Lago Joaquina Rita Bier (Leopoldo Rosenfeld, 919), em Gramado. Ingressos a partir de R$ 150, à venda pelo site www.natalluz.superingresso.com.br.

`Parada de Natal¿

Os principais personagens do Natal se reúnem para a Parada de Natal, neste sábado e domingo, em Gramado. Os artistas desfilam pelas ruas, animando o público com o espírito natalino. Sábado e domingo, às 16h, na Av. Borges de Medeiros (centro), em Gramado. A entrada é franca.

Espetáculo ocorre na frente do Palácio dos Festivais Foto: Cleiton Thiele,SerraPress / Divulgação

`Show de Acendimento¿

Gramado sedia neste final de semana duas apresentações do Show de Acendimento. O espetáculo conta a história de um avô que tem a missão de acender a sua árvore de Natal e, com isso, acender a cidade inteira. Alimentando sua magia estão memórias felizes, principalmente as do seu neto, que ao chegar na adolescência começa a desacreditar no Natal. Para isso, será preciso as memórias do público para gerar a energia necessária para acender a árvore e, por fim, a cidade. Sábado e Domingo, às 20h30min, no Palácio dos Festivais (Av. Borges de Medeiros, 2.697). A entrada é franca.

DOMINGO

Show da Second Plan

Paisagem bonita com música é que o Ninho das Águias promove domingo. Com canções dos ritmos de folk, rock e indie, a banda Second Plan fará show para o público. A partir das 16h, no Ninho das Águias (Acesso pela BR 116, km 18), em Nova Petrópolis. Até as 15h, o ingresso custa R$ 5, com isenção para moradores da cidade. Após, fica R$ 10 para todos.

`Era uma Vez¿

O espetáculo Era uma Vez reúne uma pesquisa musical e clássicos das histórias infantis são resgatados e misturados para a diversão do público. Às 16h, na Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4.111), em Gramado. A entrada é franca.

Espetáculo conta a aventura de uma família pela neve Foto: Cleiton Thiele / Divulgação

Desfile de Natal

Uma ótima forma de terminar o domingo é assistir ao Grande Desfile de Natal, em Gramado. O show traz uma aventura de uma família pela neve, viajando pelas memórias do Natal. A filha do casal deseja conhecer a história de amor dos seus pais e como o espírito natalino os uniu. Às 21h30min, na Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4.111), em Gramado. Ingressos a partir de R$ 150, à venda pelo site www.natalluz.superingresso.com.br.