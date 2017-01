Confira as atrações do final de semana para Caxias e região

Almanaque 28/01/2017 | 07h01 Atualizada em

A peça conta a famosa história de João e Maria Foto: Renata Silveira / Divulgação

PARA AS CRIANÇAS

Atrações em Canela

Canela é uma boa opção para visitar no final de semana com os pequenos. Neste sábado, haverá show com o Duo Folks, que interpretará canções de folk e country e apresentação do teatro de bonecos Joãozinho e Mariazinha, da Cia Goliardos. A peça conta a famosa história de João e Maria que são abandonados pelo pai a mando de sua madrasta e precisam escapar de uma bruxa que pretende devorá-los. Vale a pena conferir! Show, às 16h e Teatro de Bonecos, às 17h, no Multipalco (Av. Osvaldo Aranha, 560), em Canela. A entrada é franca.

`Lero, lero¿

Que tal aproveitar o último domingo de janeiro com a família? O shopping San Pelegrino promove a apresentação do espetáculo Lero, Lero, uma Contação Musical, da Cia Uerê. Nele, o público irá relembrar as canções que fizeram parte da infância dos pais e filhos. Às 16h, na Sala de Ensaio (shopping San Pelegrino), em Caxias. Ingressos custam R$ 10 (crianças, estudantes e idosos) e R$ 15 (adultos), à venda no local.

SÁBADO

Show da Velho Ditado

A banda Velho Ditado irá se apresentar neste sábado, em Caxias. O set list da apresentação contará com canções de rock nacionais e internacionais. Às 19h30min, na Cachaçaria Sarau (Coronel Flores, 749). A entrada custa R$ 10.

Aleandro Santos no Bangalô

O Bangalô Estação Club recebe neste sábado, o cantor sertanejo Aleandro Santos. O show contará com o sucesso Beija Minha Boca. As pick ups ficam por conta dos DJs Mateus Carbonera e Wesley N. Às 21h30min, no Bangalô Estação Club (Herny Hugo Dreher, 92), em Bento Gonçalves. A entrada custa R$ 20 (elas) e R$ 30 (eles).

O show será no Saloon 140, em Vacaria Foto: Fabiano Martins / Divulgação

Diablo Fuck Show em Vacaria

Uma boa opção para curtir a noite de sábado é o show da banda Diablo Fuck Show, em Vacaria. Os músicos trazem um repertório com canções de outlaw country. Às 22h. no Saloon 140 (Pinheiro Machado, 140), em Vacaria. A entrada custa R$ 15.

Hip Hop em Bento

Bento Gonçalves sedia, neste final de semana, a etapa final do concurso de dança de hip hop Confronto Final 2017. No sábado, a partir das 9h, haverá trabalhos dos grafiteiros, workshop de break na Fundação Casa das Artes (Rua Herny Hugo Dreher, 127, bairro Planalto). Inscrições a R$ 30. Também terá o início das batalhas de bboys, a partir das 15h, no L'América Shopping (R. Treze de Maio, 877, bairro São Bento). Inscrições a R$ 30. Já no domingo, haverá as semi-finais na Rua Coberta Fundos da Casa das Artes, com início às 14h.

A banda irá interpretar canções de sucesso dos Beatles Foto: Fábio Alt / Divulgação

Shows no Mississippi

O Mississippi Delta Blues Bar recebe duas atrações neste final de semana. No sábado haverá a apresentação da banda Blackbirds (foto) com canções de sucesso dos Beatles. Já no domingo, a animação ficará por conta dos músicos porto alegrenses da Bando Celta. Sábado, às 22h, domingo, às 15h, no Mississippi Delta Blues Bar (Coronel Flores, 810), em Caxias. Ingressos para o sábado custam R$ 25. No domingo, R$ 15.





Mary Poppins será exibido na Biblioteca Parque, neste sábado Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

Cinema de Verão

A programação do Cinema de Verão irá encerrar em grande estilo neste final de semana. No sábado, haverá a exibição dos filmes 101 Dálmatas (1961), às 15h, Mary Poppins (1964) (foto), às 16h30min, na Biblioteca Parque (Feijó Júnior, 1.234) e O Planeta dos Macacos (1968), às 20h30min, no Largo da Estação Férrea (Dr. Augusto Pestana). Já no domingo, será a vez do longa Easy Rider (1969), às 20h30min, também no Largo da Estação Férrea.

DOMINGO

Caminhada da Vindima

A Caminhada da Vindima será realizada domingo, em Garibaldi. O percurso conta com aproximadamente oito quilômetros, que acompanha belas paisagens de riachos e vinhedos. Haverá também parada para o lanche e degustação de uvas. Às 8h, em frente ao Hotel Casacurta (Luís Rogerio Casacurta, 510), em Garibaldi. O investimento é de R$ 55 e as reservas podem ser feitas pelo e-mail: reservas@hotelcasacurta.com.br.

O DJ Ander Oliveira será atração no Sunset do Zero 54 Foto: Thay Andrade / Divulgação

Sunset Zero 54

O Zero 54 e Six Nine Brasil de reúnem para promover um ótimo final de domingo, com apresentações locais. Haverá a presença dos DJs Gui Oliveira, Ander Oliveira, Thobias Wolf e Nostalgic Mind. A partir das 17h, no Zero 54 (Augusto Pestana, 54), em Caxias. A entrada custa R$ 10 (até as 18h), R$ 20 (até as 20h) e após, R$ 30.





Grupo de pagode é atração no La Barra Foto: SHAIANE GIACOMELLI / Divulgação

Sunday no La Barra

Para comemorar o horário de verão, o La Barra irá promover no domingo, o Sunday no La Barra, com a apresentação do grupo de pagode Sem Razão. Além do grupo, as pick ups ficam por conta do DJ Tetê Trevisol. Às 18h, no La Barra (Coronel Flores, 810), em Caxias. A entrada custa R$ 10.