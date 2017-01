Confira a programação desta segunda para o Natal Luz, em Gramado

Shows 02/01/2017 | 10h30 Atualizada em

Gramado sedia diversas atrações do Natal Luz, de Gramado Foto: Jean Laurindo / Agência RBS

A cidade de Gramado continua sediando espetáculos do Natal Luz. Confira as atrações desta segunda-feira.

*A Clown Noela: Manoela é uma personagem natalina engraçada que conta suas aventuras. A bailarina, é ex-noela aposentada e precisa resolver um dilema: um grande vazio e a frustração. Será que ela conseguirá resolver a situação? O espetáculo ocorre às 16h, na Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4.111), às 16h, com entrada franca.

* Orquestra de violões: A Rua Coberta (Rua Madre Verônica 30) será sede para a apresentação da Orquestra de Violões do município. Formado em 2011, o grupo pratica música através do instrumento violão com estudantes da rede de ensino público. O show terá início às 19h30.