Competição de bboys e intervenções de grafite movimentam Bento Gonçalves de sexta a domingo

Hip hop 25/01/2017 | 08h01 Atualizada em

Na época em que Bento Gonçalves festeja a colheita da uva, um de seus produtos mais reconhecidos, uma safra de artistas de rua vai invadir a Capital Brasileira do Vinho a partir de sexta-feira. Até domingo, a cidade sediará a etapa final de um confronto de dançarinos de hip hop, que promete espalhar uma nova trilha sonora por diversos pontos do município. Além da dança, o evento terá intervenções de grafiteiros convidados que deixarão suas cores em dois locais a céu aberto.

Idealizado em 2009 pelo Fanatics Bboys Crew, o confronto reúne dançarinos de hip hop, os bboys, de diversos lugares do Brasil e países vizinhos. Este ano, são esperados aproximadamente 60 participantes dos Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, além de representantes da Argentina e, possivelmente, do Uruguai. Além de oficinas de break na Fundação Casa das Artes, na manhã de sábado, a programação inclui competições de dança no Shopping L'América, sábado à tarde, e na Rua Coberta, domingo, quando também ocorrerão a semifinal e a final do concurso.

Nomes conhecidos no meio hip hop, os dançarinos Negão Mos Crew, de São Paulo, Tiago Machado Pinto, da equipe curitibana Super Star Bboys, e Alisson Onilio, da Flying Boys, de Maringá (PR) ministrarão as oficinas e serão os jurados do confronto. Percussionistas da banda paulista Negos Quilocos também confirmaram presença. O encontro terá ainda a participação dos DJs Hood, de Caxias do Sul, e Leocadio, de Blumenau (SC). A apresentação será do MC Uiu Sousa, de São Paulo.

Paralelamente às batalhas de bboys, os grafiteiros Eder Sandro, o Sow, de São Paulo, Jackson Brum, de Porto Alegre, e Wagner Wagz, de Florianópolis, farão intervenções em dois muros da cidade: no antigo estádio do Esportivo, na Avenida Osvaldo Aranha, e no Edifício Bento Gonçalves, no Centro.

A realização do evento é possível graças ao empenho de pessoas como Éder João Barbosa, 34 anos. Vendedor externo de uma loja de materiais hidráulicos, em Bento Gonçalves, dança break há 17 anos. Além das parcerias que conseguiu com empresas da cidade, em novembro do ano passado ele organizou um jantar para arrecadar verba para ajudar nas despesas do confronto, como a compra de passagens aéreas para os jurados, por exemplo. Em quase 20 anos, viu de perto a evolução do movimento hip hop no município.



— Cresceu muito. Apesar de o número de equipes, as crews, ter diminuído, hoje em dia o hip hoje é mais valorizado. Não tem tanto aquele preconceito que tinha antigamente. Eventos como esse em espaços abertos são bons para o público conhecer a cultura. O grafite é uma arte, deixa a cidade mais harmoniosa, mais colorida — acredita.

Programe-se

Sexta, dia 27

:: das 9h às 18h, intervenções de grafiteiros no muro do antigo estádio do Esportivo (Avenida Osvaldo Aranha) e no Edifício Bento Gonçalves (Centro)



Sábado, dia 28

:: continuação dos trabalhos de grafiteiros e, das 9h ao meio-dia, workshop de break na Fundação Casa das Artes (Rua Herny Hugo Dreher, 127, bairro Planalto). Inscrições: R$ 30

:: das 15h às 19h, início das batalhas de bboys em diversas modalidades, no 3º piso do L'América Shopping (R. Treze de Maio, 877, bairro São Bento). Inscrições: R$ 30



Domingo, dia 29

:: das 14h às 20h: finais e semi-finais na Rua Coberta Fundos da casa das artes inicia às 14 horas termino 20 horas.



:: Outras informações e inscrições: (54) 99187.0084, com Eder ou confrontofinalbattle@outlook.com