Com 14 indicações ao Oscar, "La La Land" está em cartaz em Caxias

Lembra de um mau-humorado Michael Douglas abandonando o carro em pleno engarrafamento na cena de abertura de Um Dia de Fúria? Pois essa foi uma das inspirações do diretor e roteirista Damien Chazelle para o início do filme La La Land - Cantando Estações. A diferença é que, agora, motoristas abandonam o carro para cantar e dançar, como um respiro de cor e música no cenário tão comum das grandes cidades, a fila de carros que se amontoa no asfalto. O longa musical protagonizado por Emma Stone e Ryan Gosling, em cartaz em Caxias do Sul e dono de 14 indicações ao Oscar 2017 (algo que só A Malvada e Titanic conseguiram), é justamente uma compilação de olhares contemporâneos a filmes do passado, voltando atenções principalmente às décadas de 1950 e 1960, consideradas a Era de Ouro dos musicais. Mas La La Land é bem mais do que somente uma muito bem desempenhada homenagem ao cinema. É uma história de amor dos nossos tempos, com as doses de sonho que os nossos tempos necessitam.



O diretor norte-americano Damien Chazelle, de 32 anos, chamou atenção do mundo com seu segundo longa, o surpreendente Whiplash — vencedor de três Oscar em 2015. Na película, o diretor já deixava explícita sua paixão pela música, mais especificamente pelo jazz. Com La La Land, essa paixão toma forma mais ousada, a de musical. O roteiro acompanha o pianista de jazz Sebastian (Gosling) e a aspirante a atriz Mia (Stone), num romance ao longo de quatro estações sob o céu de Los Angeles. A cidade que abriga a famigerada Hollywood — e a maior concentração de egos inflados por metro quadrado do mundo — inspira também o nome do filme, já que LA é sua sigla no mapa.



Nesse ambiente de alpinistas sociais, o roteiro faz com que dois apaixonados pelo passado se encontrem. Mia quer ser atriz como a tia, que lhe apresentou ao cinema clássico (preste atenção no maravilhoso pôster da musa Ingrid Bergman que a mocinha exibe na parede do quarto). Já Sebastian quer reabrir um tradicional bar de jazz da cidade, onde agora funciona um restaurante. Ambos são amantes do clássico, talvez alter-egos do próprio diretor do filme. Não por acaso a paixão entre Mia e Sebastian tem ares de velhos tempos: o convite para ir ao cinema, a mão encostando na mão do outro, a emoção que parece nos levar (e leva) às alturas. Na telona, La La Land transforma todas essas sensações em verdade.



O musical, gênero que não costuma ter meio-termo (ou você ama ou odeia, e a segunda opção é a mais comum), aqui é tratado com tanto cuidado que aproxima até o espectador com pouca intimidade neste tipo de filme. A receita certeira tem muitas contribuições, entre elas a do talentoso compositor Justin Hurwitz, responsável pela sensacional trilha sonora do longa. Não ao acaso, La La Land concorre com duas obras (as emocionantes City of Stars e Audition) na categoria canção original do Oscar. Fazendo jus à genialidade da trilha, está o talento e a química entre Emma Stone e Ryan Gosling. Ela é dona de uma voz doce e suave e ele aprendeu a tocar piano só para o filme. O romance entre os dois também tinha que ter música tema e, sem medo de exagerar, dá para dizer que a escolhida é tão bonita e importante quanto As Times Goes By em Casablanca. Acompanhando a genialidade da trilha está a câmera de Chazelle, que literalmente dança ao lado dos atores — o engenhoso plano-sequência que abre o filme já dá uma boa noção do que virá a seguir.



Tudo isso faz de La La Land uma obra completa. Que olha para frente ao discutir a relação entre o tradicional e o original — neste aspecto, a presença do cantor e compositor John Legend tem grande importância na trama — e que se torna universal ao falar de amor de um jeito tão atemporal. Mia e Sebastian ensinam que amar é fazer o outro persistir no sonho, e que estar apaixonado é como viver dentro de um filme dos anos 1960. Mesmo que o desfecho às vezes não siga o script que imaginamos para nós mesmos.

