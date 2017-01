Ciro Fabres: momento deprimente

Opinião 04/01/2017 | 09h16 Atualizada em

Ainda na segunda-feira, retumbavam os fogos do Ano-Novo. Era o que a tevê mostrava, desde domingo: fogos que produziam belos desenhos pirotécnicos contra o fundo escuro da noite, brindes, desejos sinceros de paz universal, sorrisos e frases de impacto, muita música e alegria. Tudo muito bonito e civilizado. A humanidade confraterniza, recarrega as baterias, o Primeiro do Ano é uma usina de energia de norte a sul do Brasil, em todas as latitudes do planeta. Vista de fora, do espaço, por extraterrenos, a Terra deve retumbar freneticamente, em um efeito dominó que começa na Nova Zelândia e varre o baixo astral rumo ao Ocidente, como um tsunami.

Agora vai, fica autorizado a pensar quem vê aquela síntese editada na tevê. Mas o Primeiro do Ano é um poço de contradições. Foi sobre o que refleti ao ver aquelas imagens, eu que havia passado a virada do ano à beira do mar, como milhares de outros gaúchos. É bonito ver tanta gente, teoricamente unida em torno de bons propósitos, pensei eu, enquanto pisava na areia, segundos antes da contagem regressiva. Mas a multidão libera demônios.



Assim como o Primeiro do Ano é uma data de congraçamento, de entrelaçamento geral, o que é bom e necessário, tem se tornado cada vez mais um dos momentos mais deprimentes de um intervalo de tempo que se renova a cada 12 meses. E logo na arrancada, que é para que não esqueçamos de nossa precariedade.



A tevê, na segunda-feira, mostrava os fogos, os brindes e a alegria geral. Compreende-se. Naquele primeiro momento, não é o caso de mostrar inconvenientes, do que o resto do ano haverá de se encarregar, fartamente. Mas será preciso ser dito, embora inoportuno, para fins de registro histórico e reflexão: a tevê não mostrava o coma alcoólico. Nem o rastro de vômito pelas calçadas. Nem adolescentes que não se equilibravam em pé sendo depositados em algum canto qualquer. Nem os carros com os sons nas mais elevadas alturas, que vizinhavam em conflito sonoro, e criaturas a pular em torno deles, ou sobre eles, a entoar os cânticos da época.



A tevê também não mostrou a qualidade sonora — para não dizer musical. Nem as toneladas de lixo abandonados na areia, no mar, nas calçadas. E, já de manhãzinha, pessoas às dezenas desabadas sobre as calçadas e cantos de prédios. Eu, que estive lá, pude testemunhar. A tevê não mostrou todo esse espetáculo, em toda sua extensão. Certamente para nos poupar.

Um novo ano começa. Mas não tem mais jeito. Quem sabe já se aproxime a hora de Jesus regressar.