Cinema de Verão irá exibir dois filmes nesta quinta, em Caxias

Cinema de Graça 26/01/2017 | 06h03 Atualizada em

A programação desta quinta-feira do projeto Cinema de Verão traz a exibição dos filmes Deu a Louca no Mundo (1963) e Os Cosmonautas (1962), em Caxias. Durante a tarde, a produção Deu a Louca no Mundo (foto) estará em cartaz na Sala Ulysses Geremia, a partir das 15h. O longa traz a história de oito motoristas que estão viajando de férias e encontram um desconhecido que lhes informa a localização de uma grande quantia em dinheiro. Loucos para encontrar a fortuna, cada um deles inicia uma corrida individual pelo dinheiro.

Durante a noite, será a vez da praça do bairro Galópolis receber a sessão de cinema, com a exibição da produção Os Cosmonautas, às 20h30min. O filme mostra a trajetória de um cientista que está a procura de astronautas que desejam embarcar em uma missão de vôo até a lua. Seu assistente consegue dois voluntários, enquanto ele tenta arranjar verba para o projeto. O cientista também constrói uma bomba atômica, prometendo que ela fará do Brasil uma potência mundial. Mas essa possibilidade assusta até mesmo habitantes de outros planetas. As exibições são gratuitas.