Cinema de Verão exibe filmes brasileiros nesta quarta, em Caxias 

Imperdível! 18/01/2017 | 17h27 Atualizada em

Os longas brasileiros Deus e o Diabo na Terra do Sol e Vidas Secas são as exibições do Cinema de Verão desta quarta-feira, em Caxias do Sul.



Leia também:

Trompim estreia nesta quarta a peça "Passagem para Dois", em Caxias

3por4: Rapper Mano Natu lança neste sábado clipe de nova música



Em Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha, o vaqueiro Manuel acaba matando o coronel Moraes após uma revolta contra a exploração imposta por ele. Ao ser perseguido por jagunços, Manuel foge com sua esposa, Rosa. O casal se junta aos seguidores do beato Sebastião, que promete o fim do sofrimento por meio do catolicismo místico e ritual. Porém, ao presenciar a morte de uma criança, Rosa mata o beato. O filme pode ser conferido na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Ordovás (Luiz Antunes, 312), às 19h30min.



Já às 20h30min, Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos, será exibido na Lagoa do Desvio Rizzo. Na adaptação da obra de Graciliano Ramos, uma família miserável tenta escapar da seca no sertão nordestino. Fabiano, Sinhá Vitória, seus dois filhos e a cachorra Baleia, atravessam os confins do interior tentando sobreviver.



Baseado no romance de Graciliano Ramos, "Vidas Secas", de Nelson Pereira dos Santos, será exibido ao ar livre, no Rizzo Foto: Reprodução / Reprodução