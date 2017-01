Cinema de Verão exibe dois filmes nesta terça, em Caxias do Sul

Telona 17/01/2017 | 15h40 Atualizada em

O projeto Cinema de Verão terá duas exibições nesta terça-feira, em Caxias do Sul: o clássico de ficção científica 2001: Uma Odisseia no Espaço e o longa brasileiro Assalto ao Trem Pagador.



O filme 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), de Stanley Kubrick, poderá ser conferido às 19h30min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312). No longa, desde a pré-história, um misterioso monolito negro parece emitir sinais de outra civilização que interferem no Planeta Terra. Quatro milhões de anos depois, no século 21, uma equipe de astronautas é enviada a Júpiter para investigar o enigmático monolito na nave Discovery, controlada pelo computador HAL 9000. Porém, no meio da viagem, HAL entra em pane e tenta assumir o controle da nave, eliminando os tripulantes um a um.



Já Assalto ao Trem Pagador (1962), de Roberto Farias, será exibido na Rua Coberta de Ana Rech, às 20h30min. O cenário da história é o interior do Rio de Janeiro, onde um grupo de seis homens assalta o trem pagador na estrada de ferro Central do Brasil. Para não despertar suspeitas da polícia, eles decidem só gastar, no máximo, dez por cento do produto roubado. Só que Grilo Peru resolve entregar-se ao luxo da zona sul carioca, sendo assassinado por Tião Medonho, o líder da quadrilha. Ao mesmo tempo, a polícia fecha o cerco sobre os outros assaltantes.



As sessões são gratuitas. O Cinema de Verão segue até o dia 26.