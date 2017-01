Caxiense Isadora Pompeo é sucesso na internet e prepara primeiro CD

Música 24/01/2017 | 09h19 Atualizada em

O amor é a principal mensagem no trabalho da cantora caxiense Isadora Pompeo. E mensagem, de fato, é um elemento importante na carreira em ascensão da jovem de apenas 17 anos. Ela ficou famosa por conta de um canal do YouTube onde fala sobre suas crenças – é evangélica da Igreja Batista – de um jeito bem descontraído, e também usa a música como ferramenta para expressar o que acha importante ser dito.



Os covers de música gospel que grava ao violão, e os quase 650 mil inscritos no canal que administra e as mais de um milhão de curtidas na fanpage do Facebook, chamaram atenção de uma gravadora e agora Isadora prepara um disco de canções próprias, com lançamento previsto para a metade do ano. Mesmo com turnês à vista e com o reconhecimento que se avizinha, o conteúdo a ser transmitido continua sendo o mais importante para ela.

– Uma mensagem incentivadora faz falta na nossa geração. As pessoas me dizem que é uma mensagem de conforto, é um encontro que não é carnal, é de alma, de espírito. Jesus não é religião, o intuito maior é o amor. Precisamos de alguém que toque no mais íntimo, e eu procuro falar de assuntos da alma – conta a artista moradora do bairro Forqueta, provavelmente não por muito tempo já que a maior parte da equipe de trabalho e dos fãs dela está no centro do país.



Desprendida de rótulos, Isadora diz que já não se incomoda mais em ser chamada de ¿crente¿ e festeja o alcance de sua música (que ela define como um pop folk) para além dos limites da religião. Por outro lado, precisa lidar com preconceitos até mesmo dentro da comunidade evangélica, por conta de seu visual despojado que inclui maquiagem, calça rasgada e boné.



– Não sou contra usar vestido, por exemplo, apenas não sigo essa doutrina. Acredito que minha aparência não revela minha intimidade. Jesus me aceita do jeito que eu sou – defende.



Música e religião sempre estiveram presentes na vida da menina, já que a mãe canta e o pai é pastor (também conhecido em Caxias por administrar o salão Josué Pompeo). A família costuma frequentar a igreja junta e foi nesse ambiente que Isadora começou a mostrar talento como cantora e instrumentista. A artista também sonha em ser pastora um dia, e tem feito da internet seu atual ¿púlpito¿.



– O resumo da Bíblia é amor, ninguém vai querer seguir um Deus ditador – ensina a jovem.



A mensagem positiva de Isadora chamou atenção até mesmo do jogador Neymar Jr, que postou vídeo nas redes elogiando a cantora _ e olha que nem foi a pedido do namorado dela, o jogador do Santos Thiago Maia.

DISCO: O álbum de Isadora Pompeo está sendo gravado no estúdio Dove, em São Paulo. A produção musical é de Hananiel Eduardo e a direção geral de Ricardo Carreras. O trabalho terá oito faixas inéditas, com lançamento do selo Musile Records.



