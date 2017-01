Dança 27/01/2017 | 10h30 Atualizada em

O município de Bento Gonçalves sedia até domingo, a etapa final do Confronto Final 2017, um concurso de dançarinos de hip hop. Além da dança, haverá intervenção de grafiteiros convidados.

Nesta sexta-feira, a partir das 9h, os grafiteiros estarão mostrando sua arte no antigo estádio do Esportivo (Av. Osvaldo Aranha) e no Edifício Bento Gonçalves (Centro).