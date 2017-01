Bar do Luizinho inova no cardápio e inclui hambúrguer de feijoada entre as opções, em Caxias do Sul

Clima de boteco 28/01/2017 | 06h15 Atualizada em

Feijão preto, carne-seca, paio, lombo, costelinha, orelha, pé e rabo de porco. Feijoada que se preze tem de ter tudo isso. E mais: precisa vir acompanhada de couve refogada com bacon, aipim frito e laranja em fatias. Eis a perfeição! Reduto de boêmios e amantes do samba em Caxias do Sul, o Bar do Luizinho resolveu inovar no cardápio e, desde o início do ano, passou a apresentar a tradicional combinação tipicamente brasileira também em versão hambúrguer. O resultado é delicioso.



Servida ao estilo gourmet, a iguaria é composta por pão de feijão fornecido pela Charlie Bakery, do chef Charlie Tecchio, e um suculento hambúrguer elaborado com um blend de carnes suína e bovina. Couve refogada com bacon e crispies de bacon completam o lanche, que tem como acompanhamento uma redução de suco de laranja com pimenta para dar um toque agridoce, vinagrete e aipim frito em substituição à batata rústica.



Aberto em 1998 na Rua Jacob Luchesi, no bairro Cohab, o Bar do Luizinho passou por uma reforma em 2012, quando reabriu tendo como inspiração os botecos cariocas. Na nova fase, o menu incorporou quitutes obrigatórios como escondidinhos de carne seca, carne de panela, camarão e bacalhau, bolinhos de feijão e bacalhau e espetinhos de carne e frango.



– A partir deste ano (2017), queremos focar cada vez mais na compra de fornecedores locais ou o mais próximo possível – afirma Leonardo dos Santos, 30 anos, sócio do bar junto com o pai, Luiz Santos, o Luizinho, 57.



Os doces também fazem sucesso, com destaque para a torta de bolacha, o pudim de Nutella e o brigadeiro de colher com cachaça artesanal da Casa Bucco, localizada no Vale do Rio das Antas, em Bento Gonçalves. Mulher de Luizinho e mãe de Leonardo, Solange Godoy dos Santos, 55, comanda a cozinha com a filha, Letícia, 38.

Bar do Luizinho

Rua Jacob Luchesi, 3.074, Caxias do Sul. (54) 3211.4080. Almoço com comida caseira por quilo de segunda a sábado, das 11h30min às 14h. No último sábado do mês, feijoada das 11h30min às 16h, a R$ 35 (eles) e R$ 30 (elas). À noite, o bar abre de terça a sábado, às 18h.

HAMBÚRGUER DE FEIJOADA

Rendimento: 4 porções

Hambúrguer

:: 200g de carne suína moída (panceta)

:: 520g de carne bovina moída (ponta de peito)

:: creme de cebola, alho, páprica, salsinha, pimenta-do-reino e sal a gosto



Modo de preparo:

1. Misture todos os ingredientes com as mãos até ficar uniforme e separe em quatro porções de 180g.

2. Achate cada porção, formando os hambúrgueres. Deixe alto para ficar suculento.

3. Coloque em uma assadeira untada com um pouco de óleo e reserve na geladeira.



Couve refogada

:: 40g de couve-folha

:: 40g de bacon em cubos

:: 40g de bacon fatiado

:: pimenta-do-reino e sal a gosto



Modo de preparo:

1. Em uma frigideira, coloque o bacon para fritar e refogue a couve cortada em tiras na gordura do bacon.

2. Finalize com sal e pimenta e reserve.

3. Frite as fatias de bacon e reserve.



Molho de laranja com pimenta

:: 400ml de suco de laranja

:: 30ml de suco de limão

:: 200g de açúcar

:: 1 pimenta dedo-de-moça

:: 20g de manteiga sem salz sal a gosto

:: água (quanto baste)



Modo de preparo:

1. Em uma panela, coloque a manteiga e o açúcar até formar um caramelo.

2. Acrescente os sucos de laranja e de limão.

3. Acrescente água aos poucos e a pimenta dedo-de-moça bem picada (sem a semente).

4. Deixe a mistura ferver até reduzir e engrossar.

5. Finalize com sal e reserve.



Montagem:

1. Asse o hambúrguer no forno a 180ºC por mais ou menos 15min. Se preferir, asse na churrasqueira ou frite na frigideira.

2. Corte o pão ao meio e sele em uma frigideira para que fique crocante.

3. Acrescente a carne no pão e incremente com a couve e o bacon e a geleia de laranja com pimenta.



Obs: A receita do pão de feijoada é guardada a sete chaves pelo chef Charlie.

ESCONDIDINHO DE CAMARÃO

Rendimento: 4 porções



Purê

:: 750g de aipim

:: 750ml de leite

:: 80g de manteiga

:: 50g de requeijão

:: sal e pimenta-do-reino a gosto



Recheio

:: 200g de camarão

:: 25g de cebola

:: 25g de massa de tomate

:: 30g de requeijão

:: salsinha, pimenta-do-reino e sal a gosto



Cobertura

:: 30g de queijo mussarela



Modo de preparo:

1. Cozinhe o aipim e processe com leite.

2. Em uma panela, leve ao fogo a massa de aipim acrescentando a manteiga e o requeijão. Cozinhe até obter um purê. Reserve.

3. Em uma frigideira grande, refogue a cebola e acrescente o camarão. Cozinhe por 30 minutos.

4. Adicione o requeijão e a massa de tomate e cozinhe por mais cinco minutos.

5. Tempere com sal, pimenta e salsinha. Reserve.



Montagem:

1. Em uma travessa ou em ramequins, coloque a primeira camada do purê, acrescente o recheio de camarão e complete com outra camada do purê, escondendo os camarões.

2. Para finalizar, cubra com o queijo e leve ao forno pré-aquecido em 180ºC até gratinar.



ESCONDIDINHO DE BACALHAU

Rendimento: 4 porções



Purê

:: 600g de batata descascada

:: 50g de manteiga

:: 200ml de leitez 1 ovo

:: sal a gosto



Recheio

:: 200g de bacalhau dessalgado

:: 1/2 cebola

:: 1 dente de alho

:: 2 colheres (sopa) de azeite

:: 2 azeitonas picadas

:: salsinha a gosto



Cobertura

:: 30g de queijo mussarela



Modo de preparo:

1. Leve as batatas cozidas e esmagadas ao fogo com a manteiga, o ovo e o sal. Acrescente leite aos poucos até chegar ao ponto de purê e reserve.

2. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho.

3. Adicione o bacalhau dessalgado, cozido e desfiado. Cozinhe em fogo baixo por alguns minutos.

4. Acrescente as azeitonas, a salsinha e reserve.



Montagem:

1. Em uma travessa ou em ramequins, coloque a primeira camada do purê, acrescente o bacalhau desfiado e cubra com outra camada do purê. O peixe deve ficar escondido.

2. Cubra com o queijo mussarela e leve ao forno pré-aquecido em 180ºC até gratinar.

BRIGADEIRO DE COLHER COM CACHAÇA

Rendimento: 8 porções



:: 200g de chocolate ao leite

:: ½ xicara (chá) de creme de leite

:: 50ml de cachaça

:: 1 colher (sopa) de manteiga

:: 1 lata de leite condensado



Modo de preparo:

1. Corte o chocolate em raspas.

2. Misture o leite condensado e a manteiga em uma panela e leve ao fogo baixo por aproximadamente oito minutos ou até desgrudar do fundo mexendo sempre.

3. Desligue o fogo e acrescente o chocolate, o creme de leite e a cachaça e misture bem.

4. Leve ao fogo novamente por mais um minuto.

5. Com o brigadeiro ainda quente, coloque em copinhos e leve à geladeira.

6. Finalize com raspas de chocolate e sirva.