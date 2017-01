Música 11/01/2017 | 11h39 Atualizada em

A banda Carta Verde, de São Paulo, se apresenta nesta quarta-feira na Cachaçaria Sarau (Coronel Flores, 749), em Caxias do Sul.



Leia também:

Movimento Aldravista tem reunião nesta quarta-feira, em Caxias do Sul

Exposição "Refazenda" segue para visitação até sábado, em Caxias



O quarteto interpreta canções que vão de Manu Chao a Jorge Ben Jor e de Tim Maia a Orishas. A turnê do grupo na cidade segue até domingo.



A casa abre às 18h30min. A entrada custa R$ 5.