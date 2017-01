Atrações para todas as idades ocorrem neste final de semana em Caxias e região

Almanaque 21/01/2017 | 06h41 Atualizada em

SÁBADO

O enredo conta a trajetória de vida de Odila Gubert, alterada pelo trágico acidente ocorrido na Fábrica de Munições Gazola Foto: José Alberto Selbach Junior / Divulgação

Odila

O espetáculo Odila, do Grupo Teatro Mecânico — artistas em colaboração, será apresentado sábado em Ana Rech. O enredo conta a trajetória de vida de Odila Gubert, alterada pelo trágico acidente ocorrido na Fábrica de Munições Gazola, em Caxias do Sul. No dia 22 de julho de 1943 uma explosão ocorrida no interior da empresa vitimou sete mulheres, seis delas perderam sua vida ao cumprirem o dever "pelo esforço de guerra", já que a Gazola produzia material bélico para os combatentes brasileiros na Segunda Guerra Mundial.



A sétima vítima, Odila, perdeu a sua perna direita no acidente. A partir daí até sua morte, em 2003, ela enfrentou muitas dificuldades devido a esse episódio. A peça integra o projeto Identidades, da atriz Tina Andrighetti, criado para trabalhar histórias reais de forma cênica.



Às 20h

Em frente ao Restaurante das Camélias (Av. Rio Branco, 1.825), ao lado da praça central, em Ana Rech

Em caso de chuva a apresentação será na Rua Coberta

A entrada é franca



Passagem Para Dois



O Trompim Teatro apresenta o espetáculo Passagem Para Dois neste sábado. Na trama, um sorteio muda o cotidiano de uma família, revelando suas relações por meio da curiosa linguagem das máscaras expressivas. A direção é de Tiche Vianna.



Às 20h30min

No Teatro Miseri Coloni, no Ponto de Cultura Casa das Etnias (Av. Independência, 2.542), em Caxias

Ingressos a R$20 (inteira) e R$10 (estudantes, classe artística e idosos)

Banda Dom Pescoço se apresenta na Paralela, em Caxias Foto: Jaíne Lima / divulgação

Tropical Festa

A Paralela promove neste sábado a festa Tropical. A banda Dom Pescoço (foto), de São Paulo, é uma das atrações da noite. Com um som chamado Tropsicodélico, o grupo tem inspiração na psicodelia roqueira dos anos 1960 e 19770 e ritmos da América Latina. Antes e depois do show, a discotecagem fica por conta do DJ Muzak.



Às 20h

Na Paralela (Tronca, 3.483), em Caxias

A entrada custa $10, até as 22h, e $15, após



Cinema de Verão



Os filmes Mogli, o Menino Lobo (2016), de Jon Favreau, e Se Meu Fusca Falasse (1968), de Robert Stevenson, serão exibidos neste sábado, na Biblioteca Parque, às 15h e 16h30min, respectivamente. Às 20h30min, o Largo da Estação Férrea sedia a exibição do longa Estrela de Fogo (1960), de Don Siegel. No domingo, ocorre a sessão de Os Reis do Iê Iê Iê (1964), de Richard Lester, no Largo da Estação Férrea, às 20h30min.



Musicalização



O workshop Canto em Movimento será ministrado neste sábado e domingo, no teatro Sala de Ensaio, no térreo do San Pelegrino Shopping, pela cantora mezzo-soprano, atriz e bailarina Daniela De Carli. As aulas serão divididas em dois módulos: no primeiro serão trabalhadas técnicas vocais e de respiração para o canto, relaxamento e exercícios de oralidade e, no segundo, exercícios de preparação para o trabalho individual e prático de voz e performance. A oficina é destinada para maiores de 14 anos.



Das 9h às 11h30min e das 13h30min às 15h30min

O investimento é de R$ 300

DOMINGO

A Mindgarden é uma das atrações do Domingo na Plácido Foto: Mixi de Quadros e Flora Simon / Divulgação

Domingo na Plácido

Boa pedida para a tarde de domingo é o show das bandas Magabarat e Mindgarden na Rua Plácido de Castro. A Magabarat apresenta um som instrumental carregado de referências e boas ondas. Já a Mindgarden mescla influências da bossa-nova ao stoner rock.



Às 16h

Na rua Plácido de Castro, em frente à Maesa

Gratuito



Sunset eletrônico



Três DJs comandam a festa Monte Reale Sunset no domingo, em Flores da Cunha. Lolô Bortholacci, BERTHA e Francesca comandam as pick-ups com o melhor da música eletrônica.



Às 17h

Na Vinhos Monte Reale (Av. 25 de Julho, 5.005), em Flores da Cunha

Ingressos antecipados a R$ 25 (elas) e R$ 35 (eles), à venda no local, nas lojas Drops De Menta (Dr. Montaury, 435) e Exube (Dr. Montaury, 665), em Flores da Cunha, nas lojas Original Centro (Garibaldi, 803) e shopping Iguatemi, em Caxias, e pelo site www.ticketmais.com.br (há taxas).Na hora, R$ 35 (elas) e R$ 45 (eles)