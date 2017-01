Ator Márcio Ramos ministra curso sobre a construção de personagens

Teatro 16/01/2017 | 16h15 Atualizada em

O ator Márcio Ramos irá ministrar o curso intensivo de teatro A Personagem, de 23 a 27 de janeiro, das 19h às 21h, na Central das Artes (Rua Sinimbu, 1.870), em Caxias do Sul.



As aulas são voltadas para a construção de personagens e envolvem a construção corporal, a modulação vocal, a ação e o improviso teatral. Os alunos irão desenvolver e criar um personagem específico e realizar uma intervenção urbana.



O curso é voltado a maiores de 16 anos. O investimento é de R$ 200. Informações e inscrições pelo telefone (54) 3021.1875 ou pelo e-mail contatocentraldasartes@gmail.com.