Aprenda a fazer sorvete de cacau com banana

Que tal testar em casa essa receita de sorvete de cacau com banana? É uma excelente opção para os dias de calor. O modo de preparo é da dona da cozinha da Casa Destemperados, Marília Gabriela Félix.



Ingredientes



- 3 bananas maduras

- 4 colheres (sopa) de cacau em pó

- 1 colher (chá) de baunilha

Você vai precisar de

Liquidificador

Taças ou casquinhas para servir

Modo de preparo



1. Leve as bananas ao freezer por pelo menos 6 horas.

2. Em seguida, bata no liquidificador as bananas junto com o cacau e a baunilha até obter uma consistência de sorvete.

3. Na hora de servir, coloque em taças ou casquinhas em formatos de bolas.