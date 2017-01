Aprenda a fazer um delicioso cheesecake de laranja

Doce 24/01/2017 | 10h37 Atualizada em

A dica é do professor do Senac Caxias do Sul, Gustavo Bonfiglio Foto: Divulgação

O verão pede refeições refrescantes e saborosas. Nessa época do ano, incluir receitas com frutas na alimentação pode ser uma alternativa para se manter hidratado nas altas temperaturas. Rica em vitamina C e com grande quantidade de vitaminas A e B, a laranja é uma ótima opção para quem quer se refrescar durante o verão. Ela vai bem em diversas receitas como sucos, bolos e sobremesas. O professor do Senac Caxias do Sul, Gustavo Bonfiglio e seus alunos do curso de Cozinheiro apresentaram um jeito delicioso de consumir a fruta: um cheesecake de laranja.



Segundo Gustavo, para esta receita, a laranja ideal é a de suco, mas ele aconselha a utilizar duas de umbigo para dar mais acidez à torta.



— Outra dica é misturar os ingredientes da massa com uma espátula e não com uma fuet ou batedeira, porque não é necessário aerar a mistura, o ideal é que ela fique lisa, sem bolhas de ar — orienta.



Outra dica especial indicada pelo professor é colocar extrato de baunilha na massa do cheesecake.



— Essa receita é ideal para o verão, porque além de ser uma torta que se come gelada, a acidez da laranja torna a sobremesa super refrescante — explica o docente.



Confira abaixo o passo a passo de cada etapa da receita e aproveite o melhor da estação:



Ingredientes



Base

- 100g de farinha de trigo

- 80g de açúcar mascavo

- 100g de manteiga

Cheesecake

- 300g de cream cheese

- 3 ovos

- 80g de açúcar

- 200g de creme de leite



Geleia de laranja

- 2kg de laranja

- 1kg de açúcar

- 5g de pectina

Modo de preparo

Base

1. Misture todos os ingredientes até obter uma farofa úmida. Espalhe a farofa no fundo de uma forma removível. Asse por 10 minutos em forno pré-aquecido a 160 graus.

Cheesecake

2. Misture todos os ingredientes com uma espátula e reserve. Coloque a mistura sobre a base. Asse em forno pré-aquecido a 150 graus por 40 minutos.

Geleia de laranja

3. Em uma panela coloque as laranjas com corte supreme (em que é tirada toda a casca e fica apenas o gomo da laranja) com o açúcar e a pectina. Cozinhe até atingir o ponto de geleia. Para finalizar, cubra o cheesecake com a geleia e deixe gelar.