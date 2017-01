Aprenda a fazer sorvete de maracujá

Para refrescar 31/01/2017 | 16h02 Atualizada em

Prepare um sorvete de maracujá caseiro, que além de delicioso, refresca os dias mais quentes. A sugestão é da chef Ivy Oliveira, da Cozinha Experimental União.



Ingredientes



Calda de maracujá

- 150 ml de suco de maracujá natural, batido e coado

- 1 xícara (chá) de açúcar refinado (160 g)

- 250 ml de suco de maracujá natural com as sementes



Merengue italiano

- 3 claras (cerca de 120 g)

- 1 e ½ xícara (chá) de açúcar granulado (285 g)

- ½ xícara (chá) de água (100 ml)



Creme

- 3 xícaras (chá) de leite (600 ml)

- ¼ xícara (chá) de açúcar refinado (40 g)

- 3 gemas (60 g)

- 4 colheres (sopa) de amido de milho (32 g)

- 100 ml de creme de leite de caixinha





Modo de preparo



Calda

1. Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo de vez em quando até atingir a consistência de uma calda grossa. Reserve.



Merengue

2. Bata na batedeira as claras até o ponto de neve e reserve. Em uma panela, coloque o açúcar granulado e a água, e leve ao fogo mexendo até dissolver totalmente. Depois, sem mexer, cozinhe até obter uma calda em ponto de bala mole (115ºC). Com a batedeira ligada, despeje a calda em fio e continue batendo até esfriar totalmente. Reserve.



Creme

3. Em uma panela, junte o leite e o açúcar refinado, e leve ao fogo médio até ferver. Em uma tigela, misture as gemas com o amido e acrescente, aos poucos, metade do leite fervido, mexendo sempre para não empelotar. Mexa bem. Coloque a mistura de volta na panela com o restante do leite e leve ao fogo até engrossar. Retire do fogo e acrescente o creme de leite. Coloque sobre o creme um filme plástico para que não se forme uma película e leve à geladeira para esfriar. Depois de frio acrescente a calda de maracujá reservada, misturando até ficar homogêneo, e por último junte aos poucos o merengue reservado e misture. Coloque em um pote com tampa e leve ao freezer por no mínimo oito horas. Faça bolas com o boleador e sirva a seguir.