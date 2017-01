Aprenda a fazer quiche de palmito e muçarela

Huuuuuum 11/01/2017 | 06h30 Atualizada em

Que tal servir um quiche de palmito e muçarela no almoço ou jantar? A receita é dica da marca Dona Benta.



Ingredientes



Massa

- 1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

- ½ colher (chá) de sal

- 5 colheres (sopa) de margarina

- 1 ovo



Recheio

- 500g de palmito em conserva escorrido e picado

- 2 ovos

- 200g de muçarela ralada grosseiramente

- 300g de creme de leite

- Sal e pimenta-do-reino a gosto



Modo de preparo

Massa

1. Em uma tigela, misture a farinha, o sal, a margarina e o ovo.



2. Amasse até obter uma massa lisa que solte das mãos.



3. Forre o fundo e as laterais de uma assadeira para torta com 24cm de diâmetro. Faça furos na massa com um garfo. Reserve.



Recheio

4. Em uma tigela, misture o palmito, os ovos, a muçarela, o creme de leite, o sal e a pimenta-do-reino.Reserve.



Montagem

5. Coloque o recheio na massa reservada e asse em forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.