Quer uma bebida refrescante para o verão? Aposte no Le France.



Ingredientes



- 70ml de café

- 2 bolas de sorvete de creme

- 1 colher (sobremesa) de leite condensado

- 10ml de calda de morango

- 20ml de licor de cassis

- 2 cubos de gelo3 morangos

- Chantili



Modo de preparo

1. Misture o licor de cassis e a calda de morango, coloque no fundo de uma taça flute.



2. Em seguida bata no liquidificador o café, o sorvete, o morango, o leite condensado e o gelo. 3. Despeje na taça e decore com chantili.