Angélica Rizzi se apresenta em Bento Gonçalves neste sábado

Música 13/01/2017 | 16h00 Atualizada em

A cantora gaúcha Angélica Rizzi se apresenta neste sábado na 2ª edição do evento gastronômico Cálice de Estrelas, às 20h, na Casa do Filó, junto ao Hotel Villa Michelon, em Bento Gonçalves.



A artista irá divulgar seu novo CD, Se Somos Nós, lançado em dezembro passado. No show, ela se apresenta ao lado do músico Tony de Lucca.



Angélica também irá lançar o livro Todos os Amigos de Clarice, que ganhou uma versão em italiano com o título de Tutti Gli Amici di Clarice.



A entrada custa R$ 55 e dá direito a uma taça personalizada e degustação de vinhos e espumantes.