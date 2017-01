André Costantin: o estrangeiro

Opinião 25/01/2017 | 08h43 Atualizada em

Muitos lugares do Brasil são zonas de exclusão para um tipo como eu. Gosto de viver as ruas, ver sem vidros as substâncias das coisas e das gentes. Mas quis o destino que meus ascendentes tivessem trocado fluidos genéticos entre matrizes semelhantes por três gerações de brasilidade.

Deu nisso: um anti-herói tropical, branquelo, com essa lata de turista otário. Óculos escuros e chapéu para suportar a luz do mundo. Salvador, Recife, Porto Velho ou praças tristes de Porto Alegre, enfim, nos mais diversos quadrantes deste florão da América, me acostumei a ouvir a mesma cantilena de pedidos, insinuações, ameaças e dramas urbanóides.



Quando estive no Rio, então, fui sempre um prato cheio para toda sorte de assédios. O uso da língua-mãe portuguesa e da moeda nacional — único idioma falado em certas ruas — me concedem algum salvo conduto, mas logo vejo nos olhos dos outros a decepção com este falso estrangeiro sem capital externo.

Mais profundo é o estrangeirismo interior. Um sentimento não nato, adquirido no viver desta nação adolescente que vai envelhecendo em suas margens plácidas. Desejaria um exílio no alto-mar do mundo, sem fronteiras. Mas tornei-me velho, paroquiano e tupiniquim demais para isso. Veleiro imaginário, ilha em terra.

No meu país, sou estrangeiro e sou branco. Há negros e há brancos. Esquerda e direita cultuam e gozam a seu modo o abismo que existe entre estes dois mundos brasileiros. Grandes personagens e heróis de meus filmes documentários são negros, pessoas que gosto e que me estimam igualmente. Com eles posso me sentar à mesa, mergulhar nos mais recônditos esconderijos da memória e da emoção. Mas isso não basta.

Anos passados, sendo um dos únicos autores brancos do país a receber um prêmio de produção artística da Fundação Palmares, dedicado à temática afro-brasileira, fui barrado na entrada do Teatro Rival — célebre reduto de resistência afro da cena cultural carioca —, na noite em que ia receber a honraria com os demais realizadores. O racismo só sabe quem sente na pele. Tive ali uma fugaz e ínfima inversão da realidade.

Minha origem híbrida, suburbana e algo camponesa, desde sempre me colocou na luta da existência e do pão pelo suor do meu rosto. Flutuo numa elite. Pêndulo social, entre a garganta do diabo da rua e o sonho burguês dos muros do condomínio fechado. Desiludido da nação. Branco.

E assim vou sendo um estrangeiro, estranha luz no lábaro que ostentas estrelado, meu Brasil.