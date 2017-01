Ale Ravanello Blues Combo faz show em Caxias do Sul nesta sexta-feira

Música 13/01/2017 | 17h00 Atualizada em

Ale Ravanello Blues Combo é a atração desta sexta-feira do Mississippi Delta Blues Bar (Rua Coronel Flores, 810), em Caxias do Sul.



Formada por Ale Ravanello, Sergio Selbach, Nicola Spolidoro e Clark Carballo, a banda mistura estilos como blues, jazz e rock and roll, num repertório com clássicos de grandes nomes da gaita harmônica.



O show começa às 22h. A entrada custa R$ 25.