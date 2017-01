Frei Jaime Bettega 17/01/2017 | 08h43 Atualizada em

Reunindo disposição e gratidão para acolher esse novo dia, presente do Criador! Que o melhor aconteça, a partir do nosso esforço, paciência e disposição. É um privilégio viver bem, um dia de cada vez... Gratidão à vida!



"O tempo vai emprestando suas páginas e nós, aos poucos, fazemos nossas escolhas e elas determinam nossa história."



A vida tem diante de si muitas páginas para serem utilizadas. Jamais faltarão páginas. A decisão do conteúdo da escrita depende unicamente das buscas e até dos sonhos. Escrever é uma forma maravilhosa de resgatar pensamentos e sentimentos, dando expressão e cor. Alguns passam dias e dias sem escrever nada, isto é, não ordenam os pensamentos e nem constroem um caminho lógico para o exercício racional. É fácil, cada dia, dar formato a um plano, mas nunca esforçar-se para colocar em prática. Ter sonhos é um primeiro momento. Realizar sonhos é o grande desafio.



Quando chega o momento de reunir forças e abdicar de algumas mordomias, muitos abandonam os sonhos e, consequentemente, deixam de alcançar a felicidade. A vida não depende da sorte. Há muitos braços cruzados aguardando o que nunca vai acontecer. O tempo empresta as páginas, os dias passam, perda de tempo ir adiando algumas decisões. É possível traduzir em palavras o que está na imaginação, ocupando determinados espaços e tornando insistentes alguns pensamentos. Há períodos, no entanto, que o ambiente não é favorável à tomada de decisões, mas mesmo assim os sonhos podem continuar sendo sonhados.



O tempo é irredutível: não abre mão de sua especificidade que é simplesmente passar e não voltar atrás. Que as páginas possam receber as melhores inspirações e que a história individual e coletiva tenha a tonalidade da realização. Viver é um ato fantástico. Poder escrever o roteiro da própria vida é uma oportunidade ímpar. Vamos lá!



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!