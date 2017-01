3por4: Rapper Mano Natu lança neste sábado clipe de nova música

Hip hop 18/01/2017 | 15h58 Atualizada em

O rapper Mano Natu (no centro da foto) lança sábado, pelas redes sociais, o clipe da música Saudades Tá a Mil. Cria um roteiro de imagens para a letra que fala do vazio da perda de muitos jovens da periferia para a violência cotidiana.

A mísoca faz do novo CD que ele prepara, Impossível é Possível.



O rapper quer que os versos e o clipe sejam um alerta para a juventude se afastar das drogas e do crime, fugindo das prisões ou morte. A produção executiva é da Tiaka Produções, com parceria da NG55, Majestade54 e Makaveli Filmes. Participam do vídeo Nego NG55, Família Uzn e Mano da ZL.